Дополнительные доходы пенсионеров Удмуртии не будут проверять при начислении пенсий Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России не будет в 2021 году проводить проверки пенсионеров Удмуртии на наличие дополнительных доходов. Отмечается, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан и начисляется только с учетом трудового стажа и взносов. Об этом пишет RT на русском ссылаясь на слова первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева.

По словам Андрея Исаева, Госдума совместно с Министерством труда стараются сократить любые проверки граждан при назначении пенсии.

- В частности, мы сейчас работаем над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы, - подчеркнул Исаев.

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