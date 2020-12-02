Закон о тишине: соблюдают ли его ижевчане Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как в Ижевске работает закон о тишине, который приняли год назад? Во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда-Ижевск» мы узнали, как действовать, если соседи шумят и кто приезжает на вызов.

На вопросы слушателей отвечали: зампредседателя Общественного совета при управлении МВД России по Ижевску Александр Евсеев, временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Ижевску Александр Храмцовский и начальник Управления муниципальной милиции Администрации Ижевска Дмитрий Шуклин.

Из нашего подкаста вы также узнаете, за что точно оштрафуют, а за что - нет.

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