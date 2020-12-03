Погода в Ижевске на 3 декабря: пасмурно и безветренно Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода не радует нас солнцем в последнее время. Рассказывайте, как не унывайте в эти пасмурные зимние деньки. Может у кого-то уже появилось новогоднее настроение? А мы расскажем о погоде на сегодня.

По данным сайтов Яндекс Погода и GISMETEO температура воздуха днем составит -10°С. Будет пасмурно. Ветер юго-западный, скорость 1-2 м/с. Осадков не ожидается.

Ночью столбик термометра опустится до -12...-14°С. Ветер еще больше утихнет, и его скорость с неизменным направлением составит 0,9 м/с. А снег так и не пойдет.

Световой день продлится с 08:42 до 15:51.

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