Погода в Ижевске на 3 декабря: пасмурно и безветренно
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Доброе утро, Ижевск! Погода не радует нас солнцем в последнее время. Рассказывайте, как не унывайте в эти пасмурные зимние деньки. Может у кого-то уже появилось новогоднее настроение? А мы расскажем о погоде на сегодня.
По данным сайтов Яндекс Погода и GISMETEO температура воздуха днем составит -10°С. Будет пасмурно. Ветер юго-западный, скорость 1-2 м/с. Осадков не ожидается.
Ночью столбик термометра опустится до -12...-14°С. Ветер еще больше утихнет, и его скорость с неизменным направлением составит 0,9 м/с. А снег так и не пойдет.
Световой день продлится с 08:42 до 15:51.
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