Мужчина поджег свою сожительницу в Удмуртии и теперь может получить срок Фото: pixabay.com

19 ноября в поселке Балезино в Удмуртии местный житель в ходе конфликта с сожительницей вылил ей на голову 95% спирт и после чего поджег зажигалкой. Женщина получила серьезные ожоги головы, шеи, гортани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уголовное дело уже рассмотрено заместителем прокурора и направленно в Балезинский районный суд. К тому же мужчина свою вину признает в полном объеме.

Если суд вынесет обвинительный приговор, то мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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