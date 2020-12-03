Цирковой коллектив из Ижевска победил на Всероссийском конкурсе исполнительских искусств

Фото: пресс-служба Управления образования Администрации города Ижевска

30 ноября прошел II Всероссийский конкурс исполнительских искусств «За гранью таланта» ОСЕНЬ -2020, где приняли участие и победили в нескольких номинациях ребята из Циркового коллектив «Дебют» МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Грация» из столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования Администрации города Ижевска.

Диплом Лауреата I степени удостоен номер «Витражи». Его представили в в номинации «Акробатика», малый состав, 5 возрастная группа 13-15 лет.

А диплом Лауреата II степени в номинации «Акробатика», соло, 6 возрастная группа 16-19 лет получен за номер «Подснежник», который исполнили юные жители Ижевска.

Руководителями талантливых детей являются Швецовы Галина Вячеславовна и Александра Владимировна.

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