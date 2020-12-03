Ученые в Удмуртии разработали новую технологию замедления коррозии

Фото: пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук
Специалисты Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук совместно с ИЭМЗ «Купол» разработали метод получения вещества, которое замедляет коррозию металлов. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории Федора Чаусова.
В Удмуртском федеральном исследовательском центре объяснили, что ингибиторы используются для защиты металлов давно, однако из-за их неоднородности раньше их эффект был значительно ниже потенциального. Ученым удалось найти условия и сделать метод, с помощью которого можно получить преобладание наиболее эффективного продукта, в котором все молекулы одинаковые, за счет этого результат их химического воздействия предсказуем.
- Мы научились получать продукт, в котором все молекулы одинаковые. Причем в виде монокристаллов – частичек вещества, в котором миллиарды миллиардов одинаковых молекул уложены в «правильном» порядке.
На данный момент ученые уже занялись работой по патентованию новой технологии. Также присматривают помещения для нового производства и согласовывают технико-экономическую базу для доработки этого проекта.
- Эта технология позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта в этой сфере, - отметил Федор Чаусов.
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