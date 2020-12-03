181 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на утро 3 декабря в Удмуртии побит рекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса. Сегодня выявили 181 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

6 случаев заболевания закончились летальными случаями. Это мужчины 35, 56 и 59 лет. А также три женщины в возрасте 85 лет и 94, 81 год.

119 человек выздоровели, и были выписаны.

Всего на 3 декабря в Удмуртии выявлен уже 14 081 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 11 097 человек выздоровели и были выписаны. А 233 пациента, к сожалению, скончались.

За последние сутки проведено 3 202 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии сделали уже 654 685 тестов.

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