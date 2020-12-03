Удмуртские дизайнеры разукрасили боинг «Ижавиа» в национальные цвета

Фото: пресс-центр Центра территориального развития,

Авиакомпания «Ижавиа» представила первый Boeing 737-800. Удмуртские дизайнеры разукрасили его в национальные цвета республики и добавили на хвост самолета традиционный знак региона - восьмиконечную звезду. Над дизайном работали сотрудники Центра территориального развития, которые и сообщили эту новость.

Борт получит номер регистрации VP-BUU, MSN 39069. Он прибудет в Россию Россию уже 18-20 декабря.

Отмечается, что по финно-угорской традиции белый цвет означает небо, а красный — мир людей. Поэтому символично, что самолет окрашен в эти цвета, получается что он символизирует летящих по небу людей. Чёрный же символизирует землю, поэтому этим цветом написано лишь одно слово «Ижавиа».

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