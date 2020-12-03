Определился подрядчик: 18 дворов отремонтируют в Ижевске в 2021 году

18 дворов отремонтируют в Ижевске в 2021 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске с помощью торгов определился подрядчик, который займется ремонтом 18 дворов Ижевска в 2021 году. Дорожно-строительная компания «Лидер» стала победителем по итогам всех пяти лотов, сообщает пресс-служба администрации города. По контракту с подрядчиком работы должны начаться 15 апреля, а закончится 30 сентября.

По словам главы города Олега Бекмеметьева инициативные жители, которые подали заявки на ремонт своих дворов, кроме всего прочего принимали решение о софинансировании работ, и даже участвовали в разработке проектов. Учитывались желания граждан по ремонту их придомовых территорий. Так где-то отремонтируют тротуары и проезжую часть, а также обустроят парковки. В некоторых дворах поставят детские площадки и спортивные комплексы. На эти цели выделено 105,8 миллионов рублей.

Отметим, что в список для благоустройства на 2021 год попали следующие дворы: ул. Коммунаров, 289 и ул. Удмуртская, 263к, 275, 277, ул. Тимирязева, 19, 21а, 29, ул. 40 лет Победы, 64, 66, ул. Союзная, 27, 35, ул. Союзная, 145, ул. Коммунаров, 179, 183, ул. Красноармейская, 67, ул. Ленина, 160, ул. Удмуртская, 187.

Кстати, самое большое количество дворов обновят в Ленинском районе Ижевска - ул. Клубная, 36, ул. Клубная, 67, ул. Баранова, 77, ул. Селтинская, 9, ул. Луначарского, 21, Заречное шоссе, 31, ул. Джамбула, 65, ул. Чайковского, 74.

С 2017 года в столице Удмуртии благоустроили 154 двора, в 2021 году к этой цифре прибавится еще 18 придомовых территорий.

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