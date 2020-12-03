Новое помещение для травматологии Ижевска определят до конца года Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии

Тему переезда ижевской травматологии в новое здание поднял во время прямого эфира 1 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Вопросы о городской травматологии на Краева мне поступили уже не в первый раз. Ремонтировать здание нет смысла, оно очень ветхое. Я дал поручение найти другое помещение для размещения травматологии, - говорит глава республики.

Поэтому сейчас региональным минздравом рассматриваются возможные варианты для переезда. На данный момент их четыре. Отмечается, что в приоритете здания, которые расположены в центре города. Это поможет обеспечить равную транспортную доступность для всех пациентов.

Также пресс-служба министертсва здравоохранения Удмуртии со ссылкой на слова замминистра здравоохранения республики Сергея Стрижнева сообщает, что в новом здании будут помещения для размещения рентген-аппаратов и компьютерного томографа. К тому же медучреждение оборудуют всем необходимым для маломобильных граждан.

- До конца года мы определимся с помещением, и начнем проектные работы, чтобы уже в ближайшее время перенести службу на новую площадку. Пока травматология остается в старом здании, будет сделано все необходимое для комфортного пребывания здесь пациентов, - сказал Сергей Стрижнёв.

Напомним, здание, в котором сейчас располагается травматология по адресу Краева, 37а построено в 1940 году. Последняя реконструкция проводилась там с 1994 по 1997 год, после чего туда и въехала травматолого-ортопедическая поликлиника городской больницы №3, которая ежегодно принимает около 35 тысяч пациентов.

- Это крупнейшая поликлиника, которая оказывает неотложную помощь по ортопедии и травматологии. Зданию уже более 80 лет, это здание бывшего родильного дома, оно не приспособлено для оказания помощи пациентам с такой патологией, и, безусловно, все жалобы, с которыми обращаются граждане, справедливы, - замминистра здравоохранения Удмуртии.

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