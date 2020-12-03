«Ижводоканал» прокомментировал ситуацию с сокращением 200 сотрудников Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Представители «Ижводоканала» прокомментировали ситуацию с сокращением 200 сотрудников в рамках оптимизации. Сейчас на предприятии проходят мероприятия, направленные на рациональную расстановку и использованию персонала, сообщает пресс-служба администрации города.

Поэтому в 2020 году штат предприятия сократится примерно на 200 человек. Отмечается, что уже сейчас 170 сотрудников уволены. Трудовые договоры расторгли в основном с работниками вспомогательных и обслуживающих подразделений. К тому же большая часть из них - это работники службы охраны, так как «Ижводоканал» начнет работать по этому направлению с аутсорсинговыми компаниями.

Важно отметить, что все кадровые решения и перестановки согласовывались с профсоюзным комитетом.

Напомним, информация о сокращении 200 сотрудников «Ижводоканала» появилась 1 декабря. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев. После чего на это заявление отреагировала прокуратура и начала проверку на предприятии.

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