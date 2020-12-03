Сразу пять пострадавших: легковушка врезалась в стоящий автомобиль пенсионера в Удмуртии

Легковушка врезалась в стоящий автомобиль пенсионера в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 1 декабря 2020 года на 12 км автомобильной дороги «Дебесы - Кез - Полом» Кезского района в Удмуртии 58-летний водитель автомобиля «Ниссан» врезался в стоящий на обочине автомобиль «Митцубиси Паджеро» 70-летнего пенсионера. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

В результате аварии водитель автомобиля «Митцубиси» получил травмы и его доставили в больницу. Также госпитализировать пришлось мужчину, который находился за рулем автомобиля «Ниссан» и всех его пассажиров. А вместе с ним в машине находились 55-летний мужчина и две 53-летние женщины.

Машина виновника ДТП вряд ли подлежит восстановлению. Кузов сильно пострадал: капот и передний бампер полностью деформированы. Также разбито лобовое стекло.

У автомобиля «Митцубиси Паджеро» пострадало правое крыло: там образовалась вмятина, сломана фара и передний бампер.

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