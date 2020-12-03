Школьник из Удмуртии победил на Международном конкурсе в Чехии Фото: пресс-служба администрации Воткинска

Школьник из Воткинска Виктор Дылдин принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Волшебные звезды Праги», который проходил в Чехии. Там воспитанник Воткинской ДШИ №1 сыграл на рояле и стал лауреатом I степени в номинации «Инструментальное творчество. Фортепиано». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Преподавателем юного пианиста является Лия Мокрушина.

Также участие в конкурсе приняли юные артисты из Омска, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Усть-Илимска, Соснового Бора, Орла и других городов России.

Справка «КП»:

Конкурс учрежден Творческим объединением «Триумф», компанией «Санартис» и Театральным союзом «Открытый занавес». Фестиваль проходит при поддержке Русского культурного центра при Посольстве РФ в Чехии, при поддержке администрации Праги и активном участии Пражской Консерватории.

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