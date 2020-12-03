11 кабинетов антикоагулянтной терапии открыли в Удмуртии Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В поликлиниках Удмуртии открылось 11 кабинетов антикоагулянтной терапии, которая направлена на уменьшение активности свертывания крови и препятствование формированию тромбов. Такая помощь оказывается пациентам с высоким риском тромбоза, клапанной патологией сердца или после протезирования клапанов сердца. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На эти цели было выделено 10 миллионов рублей. 5 кабинетов появилось в Ижевске: в Республиканском клинико-диагностическом центре, ГКБ № 2, ГКБ № 4, ГКБ № 6 и ГКБ № 8. Еще по два открыли в Сарапуле и Воткинске. А также по одному кабинету заработало в Глазове и Можге.

Отмечается, что специалисты будут проводить полную диагностику пациентов, после чего смогут определить для них режим приема и дозы антикоагулянта, а также проконтролировать функциональное состояния почек, печени на фоне длительного приема антикоагулянтов.

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