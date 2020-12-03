Карта распространения коронавируса на 3 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

По данным на утро 3 декабря в Удмуртии побит рекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса. Сегодня выявили 181 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

6 случаев заболевания закончились летальными случаями. Это мужчины 35, 56 и 59 лет. А также три женщины в возрасте 85, 94 и 81 год. 119 человек выздоровели и были выписаны.

За последние сутки проведено 3 202 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии сделали уже 654 685 тестов.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 958

Воткинск - 661

Глазов - 748

Можга - 679

Сарапул - 492

Алнашский район - 304

Балезинский район - 176

Вавожский район - 129

Воткинский район - 186

Глазовский район - 122

Граховский район - 93

Дебесский район - 73

Завьяловский район - 828

Игринский район - 244

Камбарский район - 77

Каракулинский район - 89

Кезский район - 159

Кизнерский район - 132

Киясовский район - 94

Красногорский район - 161

Малопургинский район - 227

Можгинский район - 181

Сарапульский район - 176

Селтинский район - 114

Сюмсинский район - 104

Увинский район - 258

Шарканский район - 194

Юкаменский район - 89

Якшур-Бодьинский район - 157

Ярский район - 105

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