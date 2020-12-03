Карта распространения коронавируса на 3 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
По данным на утро 3 декабря в Удмуртии побит рекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса. Сегодня выявили 181 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
6 случаев заболевания закончились летальными случаями. Это мужчины 35, 56 и 59 лет. А также три женщины в возрасте 85, 94 и 81 год. 119 человек выздоровели и были выписаны.
За последние сутки проведено 3 202 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии сделали уже 654 685 тестов.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 958
Воткинск - 661
Глазов - 748
Можга - 679
Сарапул - 492
Алнашский район - 304
Балезинский район - 176
Вавожский район - 129
Воткинский район - 186
Глазовский район - 122
Граховский район - 93
Дебесский район - 73
Завьяловский район - 828
Игринский район - 244
Камбарский район - 77
Каракулинский район - 89
Кезский район - 159
Кизнерский район - 132
Киясовский район - 94
Красногорский район - 161
Малопургинский район - 227
Можгинский район - 181
Сарапульский район - 176
Селтинский район - 114
Сюмсинский район - 104
Увинский район - 258
Шарканский район - 194
Юкаменский район - 89
Якшур-Бодьинский район - 157
Ярский район - 105
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