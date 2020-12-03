Конкурс «Карапузы на старт»: организаторы уже готовы дарить подарки

Организаторы уже приготовили подарки для участников конкурса «Карапузы на старт»
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Прошла уже неделя с момента старта ежегодного конкурса «Комсомолки» по забегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Свои видео нам присылают счастливые родители со всей Удмуртии и даже из-за ее пределов.
Предновогодний месяц декабрь как-то совсем не радует погодой. Поэтому давайте создавать настроение друг другу. В нашем конкурсе есть номинации «Лучший костюм ребенка» и «Лучшая приманка», их можно отлично обыграть в новогодней тематике. Так что ждем ваши горизонтальные видео в этих номинациях и, конечно, во всех остальных на электронную почту - kp@mgcentr.ru, или или в сообщения группы ВК.
А нам пришли подарки, которыми мы будем награждать вас. И их так много, что мы не можем разобрать коробки уже несколько дней. Кстати, призы победителям нашего забега мы можем отправить в любой регион страны, только стоит учитывать, что доставка будет оплачиваться самим получателем.
В конкурсе есть номинация «Лучший костюм ребенка»
Фото: Амир Закиров
Напомним, видео для конкурса могут быть заявлены в следующих номинациях:
- Лучший костюм ребенка
- Лучшая группа поддержки
- Лучшая приманка
- Смешные падения
- Самый спортивный
Победителей выберет экспертное жюри конкурса – главный редактор «Комсомольской правды – Удмуртии» и спонсоры. Прием видео на конкурс завершится 21 декабря!
Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.
СПРАВКА «КП»
«Карапузы, на старт!» - забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 4 года назад он впервые состоялся в Ижевске. С того момента около 2000 малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. Каждый раз чемпионат проходит весело и задорно: детки не только борются за медали, но и общаются, ищут новых друзей и получают хорошие подарки за участие! В этом году конкурс пройдет в новом формате – онлайн!
Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.
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