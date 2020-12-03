Конкурс «Карапузы на старт»: организаторы уже готовы дарить подарки

Организаторы уже приготовили подарки для участников конкурса «Карапузы на старт» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Прошла уже неделя с момента старта ежегодного конкурса «Комсомолки» по забегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Свои видео нам присылают счастливые родители со всей Удмуртии и даже из-за ее пределов.

Предновогодний месяц декабрь как-то совсем не радует погодой. Поэтому давайте создавать настроение друг другу. В нашем конкурсе есть номинации «Лучший костюм ребенка» и «Лучшая приманка», их можно отлично обыграть в новогодней тематике. Так что ждем ваши горизонтальные видео в этих номинациях и, конечно, во всех остальных на электронную почту - kp@mgcentr.ru, или или в сообщения группы ВК.

А нам пришли подарки, которыми мы будем награждать вас. И их так много, что мы не можем разобрать коробки уже несколько дней. Кстати, призы победителям нашего забега мы можем отправить в любой регион страны, только стоит учитывать, что доставка будет оплачиваться самим получателем.

В конкурсе есть номинация «Лучший костюм ребенка» Фото: Амир Закиров

Напомним, видео для конкурса могут быть заявлены в следующих номинациях:

- Лучший костюм ребенка

- Лучшая группа поддержки

- Лучшая приманка

- Смешные падения

- Самый спортивный

Победителей выберет экспертное жюри конкурса – главный редактор «Комсомольской правды – Удмуртии» и спонсоры. Прием видео на конкурс завершится 21 декабря!

Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.

СПРАВКА «КП»

«Карапузы, на старт!» - забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 4 года назад он впервые состоялся в Ижевске. С того момента около 2000 малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. Каждый раз чемпионат проходит весело и задорно: детки не только борются за медали, но и общаются, ищут новых друзей и получают хорошие подарки за участие! В этом году конкурс пройдет в новом формате – онлайн!

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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