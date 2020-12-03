В доме творчества Первомайского района Ижевска отрыли скалодром Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Скалодром «Только вверх» открылся в Доме творчества Первомайского района в Ижевске. Этот проект реализовали по инициативе Штаба детских общественных объединений. Их идея выиграла грант на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам ведомства, этот скалодром уникальный, ведь он позволяет безопасно обработать туристические навыки в условиях, которые приближены к природным.

Так, конструкция представляет собой три трассы для подъема разной сложности.

Отмечается, что дополнительно 60 тысяч рублей были затрачены на покупку туристического оборудования: веревок, касок и страховочных систем.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Конкурс «Карапузы на старт»: организаторы уже готовы дарить подарки

Школьник из Удмуртии победил на Международном конкурсе в Чехии