Мужчина подозревается в убийстве тещи в Удмуртии Фото: pixabay.com

В ночь со 2 на 3 декабря 2020 года в одной из квартир Воткинска между местным жителем и его тещей произошел конфликт. Мужчина напал на 85-летнюю пенсионерку и избил ее до смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Против 59-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование. Они осмотрели место преступления. Сейчас допрашиваются свидетели.

Подозреваемый задержан, а в полиции готовятся материалы для предъявления обвинения. Позже их направят в суд, где ему будет избрана мера пресечения.

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