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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин не примет участие во втором этапе Кубка России

Он сообщил что не хочет уезжать далеко от Ижевска
Анна Митрофанова
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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин не примет участие во втором этапе Кубка России Фото: со страницы Максима Вылегжанина

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин не примет участие во втором этапе Кубка России Фото: со страницы Максима Вылегжанина

Лыжник из Удмуртии, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр и Чемпион мира Максим Вылегжанин не примет участие во втором этапе Кубка России, который пройдет с 11 по 15 декабря в поселок Тея. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях. Он заявил, что хотел бы принять участие в турнире, но из-за того, что его перенесли из города Чусовой, он не поедет так далеко.

- Жаль, что второй этап Кубка России перенесли из Чусового (до него 450 км от Ижевска) в Тею (до посёлка 3300км). Туда я точно не поеду, а хотел выступить, - пишет Максим Вылегжанин.

Второй этапа Кубка России - Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова пройдут в три дня. 12 декабря состоится индивидуальная гонка на 10 и 20 километров классическим стилем. 14 декабря - индивидуальный спринт на 1,33 км также в классическом стиле. А 15 декабря пройдет персьют на 10 и 15 километров уже в свободном стиле.

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