Новые трамваи «Львенок» пройдут опытную обкатку в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Новые низкопольные трамваи «Львенок», которые уже начали поступать в столицу Удмуртии, перед выходом на линию пройдут опытную обкатку. Об этом сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Жители Ижевска заметили, что новые трамваи слишком габаритные для улиц города, поэтому не вписываются в повороты и задевают зеркалами встречные вагоны.

Однако в ИжГЭТ заявили, что «Львята»полностью соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к производимым в России вагонам. Также там отметили, что новый транспорт требует, конечно, разработки и введения новых регламентов по эксплуатации.

- Узкие - негабаритные места на трамвайных путях существовали всегда и для эксплуатируемых сегодня вагонов Татра Т-3. Регулирование движения в таких местах осуществляется дорожными знаками. Для выявления негабаритных мест для нового типа вагонов «Львёнок» и проводится опытная обкатка. После неё будут внесены изменения в регламент движения трамваев, - пишет пресс-служба ИжГЭТ в своем сообщении.

Напоминаем, о том, что в Ижевске появятся новые трамваи сообщили 20 ноября. А накануне, 2 декабря, на все вопросы горожан о «Львятах» ответил Андрей Батов, генеральный директор МУП «ИжГЭТ» в эфире радио «Комсомольская правда » (107.6 FM, 12+).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчина подозревается в убийстве тещи в Удмуртии

В доме творчества Первомайского района Ижевска отрыли скалодром

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн