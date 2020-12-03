19-летнюю девушку насмерть сбили на трассе в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 2 декабря 2020 года на 27 километре трассы «Алнаши – Грахово» в Удмуртии 30-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» насмерть сбил 19 летнюю девушку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Она шла по дороге без световозвращающих элементов. Поэтому водитель мог просто не заметить пешехода.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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