Прокуратура проверит факт загрязнения реки Иж Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии

Накануне, 2 декабря, прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Иж. Сотрудники правоохранительных органов сейчас ведут мероприятия для установления лиц, причастных к появлению на поверхности водоема маслянистых пятен. А также устанавливаются возможные причины и условия произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах регулирования данного нарушения

Напомним, 30 ноября, в Министерство природных ресурсов Удмуртии поступило сообщение от ЦУКС Главного Управления МЧС по республике об обнаружении на реке Иж неизвестных маслянистых пятен. Были взяты пробы и сейчас готовятся результаты анализов.

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