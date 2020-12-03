Прокуратура проверит факт загрязнения реки Иж Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии
Накануне, 2 декабря, прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Иж. Сотрудники правоохранительных органов сейчас ведут мероприятия для установления лиц, причастных к появлению на поверхности водоема маслянистых пятен. А также устанавливаются возможные причины и условия произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах регулирования данного нарушения
Напомним, 30 ноября, в Министерство природных ресурсов Удмуртии поступило сообщение от ЦУКС Главного Управления МЧС по республике об обнаружении на реке Иж неизвестных маслянистых пятен. Были взяты пробы и сейчас готовятся результаты анализов.
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