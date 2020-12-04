Боксер из Удмуртии поборется за звание лучшего на чемпионате России

Сегодня состоится битва за золото Фото: Диля Ахмадишина

Спортсмены из Удмуртии вышли в полуфинал чемпионата страны по боксу, который сейчас проходит в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Альберт Батыргазиев из Удмуртии сегодня, 4 декабря, сразится с боксером Оганесом Снхчан. в весовой категории 60 кг. Победитель получит золотую медаль и шанс стать частью состава национальной сборной, которая будет представлять страну на Олимпиаде в Токио.

— Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio, — говорится в сообщении пресс-службы.

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