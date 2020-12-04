185 человек заразились коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии 4 декабря вновь установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заразилось 185 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Пять случаев болезни закончились летально. Умерла женщина, которой было 72 года. А также мужчины - 39, 57, 75 лет и 72 года.

132 человека выздоровели за эти сутки.

Всего на 4 декабря в Удмуртии зарегистрировано 14 266 подтвержденных случаев коронавируса. 11 229 пациентов вылечились и были выписаны. 238 человек, к сожалению, скончалось.

За минувшие сутки провели 3 403 исследований на коронавирус. Всего уже сделали 658 088 тестов на COVID-19.

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