Спасателям МЧС Удмуртии вручили 10 новых служебных автомобилей в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

3 декабря 2020 года в Ижевске состоялось торжественное вручение 10 новых служебных автомобилей и пожарно-спасательной техники спасателям и сотрудникам государственного пожарного надзора Удмуртии. Награждение приурочено к 30-летнему юбилею со дня образования МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

- Мы очень рады, что к нам на вооружение поступила новая техника. Это три современные пожарные автоцистерны и 1 автомобиль база газодымозащитной службы. Техника направляется на вооружение в специализированную пожарно-спасательную часть в Ижевск и 17-ю пожарно-спасательную часть в Глазов, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской республике генерал-майор Пётр Фомин.

Отмечается, что легковые автомобили МЧС Удмуртии вручили впервые за 10 лет. Их будут использовать для пожарного надзора в городах республики.

Сотрудников МЧС поздравляли главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Сергей Панов и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

- Сегодня у вас замечательный день. Такая техника внушает доверие. Конечно, есть такая поговорка, что лучше бы она стояла в ангарах и выезжала на учения, и как можно меньше участвовала в тушении пожаров и ликвидации ЧС. Я знаю, что вы работаете не за деньги, не за страх, а за совесть. Техника, которая сегодня будет вам вручена, поможет выполнять на высоком уровне задачи, стоящие перед органами МЧС, - говорит Сергей Панов.

Некоторым спасателям за их труд вручили благодарственные письма. Кроме того, главе МО «Ягульское» Завьяловского района Сергею Баженову и главе МО «Июльское» Воткинского района Федору Караману вручили сертификаты на автомобили «ЗИЛ».

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