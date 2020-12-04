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Жуткое фото: авария произошла около Центральной площади Ижевска

Погибших нет, но пять человек получили травмы
Анна Митрофанова
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Жуткое фото: авария произошла около Центральной площади Ижевска

Жуткое фото: авария произошла около Центральной площади Ижевска

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 3 декабря, около Центральной площади в Ижевске столкнулись два автомобиля. 22-летний молодой человек за рулем «Шкода Рапид» поворачивал налево и не пропустил движущуюся машину «Хендай Солярис», вследствие чего врезался в нее. Там за рулем находился также молодой 23-летний житель города. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Пять человек пострадали в этой аварии. Это оба водителя и еще три пассажира «Шкода Рапид».

На данный момент проводится административное расследование этого ДТП.

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