Уволили главврача ижевской городской больницы №3 Ивана Фокина Фото: пресс-служба городской больницы №3

О том, что пост главного врача ГБ №3 покинул Иван Фокин, сообщили в одном из телеграм-каналов. Министерство здравоохранения Удмуртии подтвердило эту информацию. О причинах данного решения ничего не говорится.

Также в телеграм-канале появилась информация о том, что новым главврачом больницы назначат Тимура Валеева, которыи ранее работал в 8-й ГКБ заместителем главного врача.

- Хотим сказать большое и искреннее спасибо нашему руководителю главному врачу Городской больницы № 3 Ивану Васильевичу Фокину! Спасибо за совместную работу, усердный труд, достигнутые успехи и выручку, когда это было нужно, спасибо за теплую и дружную атмосферу в коллективе, за отличное настроение и оптимистичный настрой, а также за те нагоняи, которые заставляли нас быстрее и четче работать! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к своей цели и достигать успеха. Ну, а мы всегда будем рады встречам с Вами! Здоровья Вам, Иван Васильевич, и всех благ, - пишут сотрудники ГБ №3 на официальной странице медучреждения в социальных сетях.

Напомним, ранее кадровые перестановки в сфере медицины коснулись поста замминистра здравоохранения: 13 ноября эту должность оставил Никита Свирин, а на его место назначили Сергея Стрижнева.

Также в республике сменился советник главы по здравоохранению: пост покинула Юлия Полетаева , а теперь эту должность возглавляет Эльвира Пинчук

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