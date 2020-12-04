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Строительство школы на улице Берша в Ижевске должны завершить весной 2021 года

Такую задачу поставил глава города Олег Бекмеметьев
Анна Митрофанова
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил строительный объект на улице Берша, на котором возводят новую школу

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил строительный объект на улице Берша, на котором возводят новую школу

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил строительный объект на улице Берша, на котором возводят новую школу. Он дал распоряжение подрядчику насчет сроков завершения ремонта. Задача - построить школу не позднее мая 2020 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка графика выполнения работ мэром города показала, что на данный момент подрядчик укладывается в срок. По плану, работы должны были закончится до 30 июня 2021 года, однако Олег Бекмеметьев попросил строителей ускорится.

- В следующем году мы в первый раз будем сдавать школу, рассчитанную на 1 224 места, с большой инфраструктурой. Такого объекта еще не было ни в Ижевске, ни в Удмуртии. И нам бы хотелось увеличить время проведения всех необходимых процедур - это ввод здания в эксплуатацию, лицензирование и т.д., чтобы точно успеть к 1 сентября, - говорит Олег Бекмеметьев.

Сейчас на объекте ведется облицовка стен снаружи здания, которое будет трехэтажным. Также в новом здании уже поставили окна и смонтировали инженерные коммуникации. Отмечается, что в трех блоках школы уже включили отопление и там начали внутреннюю отделку. Напоминаем, в школе появятся два бассейна, спортзала и две библиотеки. Рядом со школой обустроят поле для мини-футбола, площадки для волейбола и баскетбола и беговые дорожки.

- По согласованию с заказчиком работ применяем современные материалы и оборудование. Например, светильники в школе будут светодиодными, которые позволят снизить энергопотребление, повысить качество освещения, также они безопасны для глаз ребенка, - рассказывает руководитель проекта строительства школы Анатолий Макаров.

Напомним, строительство новой школы на улице Берша началось в 2018 году. На ремонтные работы выделили чуть больше 1 миллиарда рублей.

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