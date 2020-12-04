Строительство школы на улице Берша в Ижевске должны завершить весной 2021 года

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил строительный объект на улице Берша, на котором возводят новую школу Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил строительный объект на улице Берша, на котором возводят новую школу. Он дал распоряжение подрядчику насчет сроков завершения ремонта. Задача - построить школу не позднее мая 2020 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка графика выполнения работ мэром города показала, что на данный момент подрядчик укладывается в срок. По плану, работы должны были закончится до 30 июня 2021 года, однако Олег Бекмеметьев попросил строителей ускорится.

- В следующем году мы в первый раз будем сдавать школу, рассчитанную на 1 224 места, с большой инфраструктурой. Такого объекта еще не было ни в Ижевске, ни в Удмуртии. И нам бы хотелось увеличить время проведения всех необходимых процедур - это ввод здания в эксплуатацию, лицензирование и т.д., чтобы точно успеть к 1 сентября, - говорит Олег Бекмеметьев.

Сейчас на объекте ведется облицовка стен снаружи здания, которое будет трехэтажным. Также в новом здании уже поставили окна и смонтировали инженерные коммуникации. Отмечается, что в трех блоках школы уже включили отопление и там начали внутреннюю отделку. Напоминаем, в школе появятся два бассейна, спортзала и две библиотеки. Рядом со школой обустроят поле для мини-футбола, площадки для волейбола и баскетбола и беговые дорожки.

- По согласованию с заказчиком работ применяем современные материалы и оборудование. Например, светильники в школе будут светодиодными, которые позволят снизить энергопотребление, повысить качество освещения, также они безопасны для глаз ребенка, - рассказывает руководитель проекта строительства школы Анатолий Макаров.

Напомним, строительство новой школы на улице Берша началось в 2018 году. На ремонтные работы выделили чуть больше 1 миллиарда рублей.

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