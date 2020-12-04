Карта распространения коронавируса на 4 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике заболеваемости коронавирусом по районам
Фото: pixabay.com
В Удмуртии 4 декабря вновь установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заразилось 185 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
Пять случаев болезни закончились летально. Умерла женщина, которой было 72 года. А также мужчины - 39, 57, 75 лет и 72 года.
132 человека выздоровели за эти сутки.
Всего на 4 декабря в Удмуртии зарегистрировано 14 266 подтвержденных случаев коронавируса. 11 229 пациентов вылечились и были выписаны. 238 человек, к сожалению, скончались.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 7 045
Воткинск - 671
Глазов - 767
Можга - 685
Сарапул - 496
Алнашский район - 306
Балезинский район - 176
Вавожский район - 130
Воткинский район - 188
Глазовский район - 123
Граховский район - 93
Дебесский район - 75
Завьяловский район - 846
Игринский район - 244
Камбарский район - 77
Каракулинский район - 95
Кезский район - 159
Кизнерский район - 134
Киясовский район - 94
Красногорский район - 161
Малопургинский район - 233
Можгинский район - 181
Сарапульский район - 176
Селтинский район - 118
Сюмсинский район - 104
Увинский район - 265
Шарканский район - 196
Юкаменский район - 95
Якшур-Бодьинский район - 157
Ярский район - 106
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Подрядчика незаконной стройки кафе в сквере Драгунова накажут
Уволили главврача ижевской городской больницы №3 Ивана Фокина
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.