Карта распространения коронавируса на 4 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике заболеваемости коронавирусом по районам Фото: pixabay.com

В Удмуртии 4 декабря вновь установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заразилось 185 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Пять случаев болезни закончились летально. Умерла женщина, которой было 72 года. А также мужчины - 39, 57, 75 лет и 72 года.

132 человека выздоровели за эти сутки.

Всего на 4 декабря в Удмуртии зарегистрировано 14 266 подтвержденных случаев коронавируса. 11 229 пациентов вылечились и были выписаны. 238 человек, к сожалению, скончались.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 7 045

Воткинск - 671

Глазов - 767

Можга - 685

Сарапул - 496

Алнашский район - 306

Балезинский район - 176

Вавожский район - 130

Воткинский район - 188

Глазовский район - 123

Граховский район - 93

Дебесский район - 75

Завьяловский район - 846

Игринский район - 244

Камбарский район - 77

Каракулинский район - 95

Кезский район - 159

Кизнерский район - 134

Киясовский район - 94

Красногорский район - 161

Малопургинский район - 233

Можгинский район - 181

Сарапульский район - 176

Селтинский район - 118

Сюмсинский район - 104

Увинский район - 265

Шарканский район - 196

Юкаменский район - 95

Якшур-Бодьинский район - 157

Ярский район - 106

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