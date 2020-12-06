Современная библиотека появится в селе Удмуртии

В новой современной библиотеке установят компьютеры, ноутбуки, робототехнику Фото: Эдуард КАРИПОВ

В удмуртском селе Сигаево появится модернизированная библиотека. Её обустроят на базе Районного учреждения. Открытие планируется в конце декабря.

Сейчас там идут ремонтные работы, перепланировка помещения, замена проводки, завершается установка новой входной группы. Также было закуплено 6 500 книг, компьютеры, ноутбуки, 3D-принтеры и 3D-сканеры, робототехника. Сотрудники учреждения прошли специальное обучение по повышению квалификации.

На модернизацию библиотеки в рамках проекта «Культура» было выделено 12 млн. рублей: 10 млн. из федерального бюджета и два из регионального.

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