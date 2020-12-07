Женская сборная Удмуртии по мини-лапте выиграла Кубок России-2020 Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 26 по 29 ноября в Йошкар-Оле прошел Кубок России-2020 по мини-лапте среди женщин и мужчин. Команда девушек из Удмуртии заняла первое место на турнире. Об этом сообщает официальное сообщество республики в социальных сетях.

В соревнованиях участвовало 10 команд из Удмуртии, Башкирии, Тюменской области, Марий Эл.

Кстати, спортсменки из Селтинского района Удмуртии также выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Напомним, ранее, 6 декабря сборная Удмуртии по биатлону победила на 2 этапе Кубка России. А наша биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева заняла четвертое место на Кубке мира в составе сборной страны.

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