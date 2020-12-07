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На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук

Она будет курировать работу здравоохранения
Анна Митрофанова
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На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук

На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Эльвиру Пинчук назначили на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. До этого, с 27 октября, она была советником главы Удмуртии Александра Бречалова по здравоохранению.

Теперь она будет контролировать работу здравоохранения.

- Эльвира Пинчук - опытный специалист, сильный управленец. Она понимает, что значит «работать в полях»: после окончания Ижевской государственной медицинской академии и двухлетней работы практикующим врачом сделала ставку на собственное дело и основала сеть поликлиник, обслуживающих за год более ста тысяч пациентов, - пишет глава Удмуртии Александр Бречалов в своих социальных сетях.

Ранее эту должность занимала Анастасия Муталенко, которая покинула пост 5 ноября 2020 года в связи с семейными обстоятельствами.

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