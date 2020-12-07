Свалку говяжьих голов нашли в Ижевске

Свалку выброшенных говяжьих коров нашли в Ижевске Фото: пресс-служба Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике

В микрорайоне совхоза Медведево в Ижевске нашли свалку говяжьих голов. Их обнаружили еще в сентябре 2020 года жители и обратились в Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники выехали на место, чтобы провести там проверку. Обнаруженные биологические отходы потребовали утилизировать. Этим в конце ноября занялись администрация Первомайского района Ижевска и специалисты Станции по борьбе с болезнями животных.

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