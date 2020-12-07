У Центрального автовокзала Ижевска задержали двух молодых людей с полутора килограммами наркотиков Фото: pixabay.com

Около Центрального автовокзала Ижевска полицейский задержали двух молодых людей, у которых было обнаружено 1539 граммов синтетических наркотиков. Выяснилось, что молодым людям 23 года и они работают закладчиками интернет-магазина с запрещенными веществами, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также удалось установить, что наркотики они забрали из леса аж в Московской области, а затем привезли в Удмуртию для продажи.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире одного из подозреваемых фасовочные материалы, электронные весы, банковские карты.

На данный момент заведено уголовное дело, а сами подозреваемые находятся под стражей. Если вина ижевчан будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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