Юбилейный десятый ледовый фестиваль ангелов пройдет в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

с 7 по 19 января 2021 года в Ижевске пройдет юбилейный десятый ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Организаторы уже ждут эскизы будущих работ от художников и скульпторов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2021 году фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, среди которых: Михайловский собор, Музей воды (водонапорная башня на Центральной площади), парк современного искусства у родника им. Д. Пригова.

Отмечается, что каждый скульптор и его команда получат по 2-4 куб. м льда. К работе они приступят уже 8 января.

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