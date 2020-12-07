Юбилейный десятый ледовый фестиваль ангелов пройдет в Ижевске
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
с 7 по 19 января 2021 года в Ижевске пройдет юбилейный десятый ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Организаторы уже ждут эскизы будущих работ от художников и скульпторов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В 2021 году фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, среди которых: Михайловский собор, Музей воды (водонапорная башня на Центральной площади), парк современного искусства у родника им. Д. Пригова.
Отмечается, что каждый скульптор и его команда получат по 2-4 куб. м льда. К работе они приступят уже 8 января.
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