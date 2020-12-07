За неделю в Удмуртии поставили более 200 тысяч прививок от гриппа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За неделю в Удмуртии число граждан, которые сделали себе прививки от гриппа, увеличилось сразу на 217 тысяч человек. Теперь количество вакцинированных жителей Удмуртии составляет 825,7 тысячи. Это 55% от всего населения республики, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что также за минувшую неделю ОРВИ заболели 11 659 жителей Удмуртии. Это число больше на 7,2% в сравнении с количеством пациентов на прошлой неделе. Среди них 7,59 тысячи детей.

В целом на данный момент уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии не превышает эпидемического порога.

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