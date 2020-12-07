50-метровый бассейн в Ижевске планируют сдать к сентябрю 2021 года

Фото: ИА «Удмуртия» Руслан Нуриахметов

Новый 50-метровый бассейн должен появится в Ижевске к сентябрю 2021 года, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на слова министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александра Варшавского. Глубина маленького бассейна составит от 1 до 1,25 метров, а большого - от 2 до 2,75 метров. Сейчас объект готов на 38%.

Там уже появились две чаши малого и большого бассейнов. Также в здании появляется электрика, вентиляция. Строители приступили к предчистовой отделке. Также планируют до конца этого года установить окна и провести отопление.

На стройке ежедневно трудятся до 70 человек.

- Посещать бассейн могут все желающие, но конкретное время будет зарезервировано за школой олимпийского резерва. Для всех наших профессиональных спортсменов бассейн станет главной базой.

В новом бассейне появится также зал сухого плавания, тренажерный зал, две сауны. А еще кафе с товарами здорового питания, магазин спорттоваров и даже детская комната.

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