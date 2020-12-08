Погода в Ижевске на 8 декабря: солнечно и слабый ветер Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 декабря. На улице уже чувствуется приятный предновогодний морозец, и солнце все чаще стало нас радовать. Делитесь, какие зимние забавы увлекли вас в прошедшие выходные. А мы расскажем вам о погоде на этот день.

По данным сайтов Яндекс.Погода и GISMETEO днем температура воздуха составит -8...-10 градусов. Будет ясно и солнечно. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-6 м/с.

К ночи похолодает до -13...-15 градусов. Небо так и не затянется облаками и будет видно звезды. Ветер не поменяет направление, но скорость его снизится.

Закат ожидается в 15:47 местного времени.

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