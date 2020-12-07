Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 7 декабря 2020 года: новый рекорд заболеваемости и ограничения передвижений между субъектами

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 7 декабря 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

За минувшие сутки коронавирусом заразились 190 человек - это вновь рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Но на утро 7 декабря не зарегистрировано ни одного летального случая от болезни. При этом 127 человек выздоровели и были выписаны.

На данный момент за все время пандемии в республике насчитывается 14 829 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 11 617 пациентов выздоровели и были выписаны. А 244 человека, к сожалению, скончалось.

Всего в Удмуртии уже сделали 667 985 тестов на коронавирус, из них за последние сутки - 3 209 исследований.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Эльвиру Пинчук назначили на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии. Известно, что она сконцентрируется на сфере здравоохранения из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике.

Коронавирус в России

Власти хотят рассмотреть новые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко не отрицает, что возможно придется ввести ограничения передвижения между и внутри субъектов страны, сообщает RT на русском.

А рейды по соблюдению масочного режима проходят не только в нашей республике, но и по всей стране. Так, за последнюю неделю составлено более 30 тысяч протоколов о его нарушении по всей России.

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