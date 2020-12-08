Константин Котов стал членом Общественной палаты Ижевска

Константин Котов Фото: пресс-служба Общественной палаты Ижевска

Накануне, 7 декабря, в команду Общественной палаты Ижевска пришел новый деятель - Константин Котов. Он является известным в столице Удмуртии ресторатором и предпринимателем. Теперь Константин Котов будет отвечать за экономическое направление: бюджетное финансирование, муниципальные закупки и прочие экономических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее Константин Котов возглавлял комиссию по бюджету и финансам в Гордуме.

- Команда Общественная палата Ижевска продолжает обновляться. И я очень рада, что к нам приходят люди с опытом не только общественной, но и политической, финансовой, предпринимательской деятельности. Хотела бы поприветствовать Константина в качестве члена ОП и пожелать ему и всей палате прорывных идей и проектов, плодотворной работы для города и его жителей, - делится председатель Общественной палаты города Ижевска Анастасия Власова.

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