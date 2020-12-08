У хоккейного клуба «Ижсталь» поменялся главный тренер

Логинов Альберт Леонидович - новый главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

Главный тренер «Ижсталь» Полозов Константин Александрович покидает свой пост. Контракт был расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба спортивной команды.

- Клуб благодарит Константина Александровича за работу, за ответственность, которую он не побоялся взять на себя в тяжелый период, и искренне желает успехов в дальнейшей карьере, - написано в сообщении.

Новым главным тренером назначили Логинова Алберта Леонидовича.

СПРАВКА «КП»

Логинов Альберт Леонидович родился 12 апреля 1970 года в Ижевске. Сначала был игроком, в том числе и нашего хоккейного клуба. А затем стал тренировать такие команды как «Зауралье» (Курган), «Металлург» (Новокузнецк), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Челны» (Набережные Челны), «Северсталь» (Череповец).

С «Молотом-Прикамье» в сезоне 2014-2015 стал бронзовым призером Всероссийского соревнования ВХЛ. В сезоне 2017-2018 под его руководством команда «Зауралье» дошла до полуфинала Кубка Петрова.

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