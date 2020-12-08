Пенсионер развел костер у здания администрации Сарапула в Удмуртии

Пенсионер устроил костер у здания администрации Сарапула в Удмуртии Фото: https://vk.com/zlosarapul

7 декабря в социальных сетях появилась информация об оцеплении администрации Сарапула.

- Кто знает, что происходит у администрации? Все подъезды к администрации перекрыты, - написала Ульяна Котова в группе «Злой Сарапульчанин».

В комментариях люди сразу стали обсуждать, что, возможно, это был акт самосожжения. Очевидцы утверждали, что мужчина поджег себе ногу, а другие писали, что полностью облил себя бензином, но огонь потушили сотрудники администрации.

По официальной же версии, которую озвучил Оперативный центр города, пенсионер поджег тряпки.

- 7 декабря 2020 года в 14:30 у здания Администрации Сарапула мужчина 1947 года рождения попытался развести костер из тряпок, предварительно, облив их бензином. Огонь перекинулся и на него самого. На ситуацию оперативно среагировали сотрудники сарапульской администрации, которые увидели происходящее из окна. Они сбили огонь. После чего вызвали бригаду скорой помощи, - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в Республиканском психоневрологическом диспансере.

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