Юный брейк-данс танцор из Ижевска принял участие в конкурсе талантов «Синяя птица»

В эфир телеканала «Россия 1» (16+) вышла программа «Синяя птица» (0+). В отборочном туре этого конкурса талантов принял участие 10-летний Никита Хайрулин из Ижевска. Мальчик показал яркий номер и станцевал брейк-данс.

В финале своего танца он встал на голову и вращаясь на ней собрал кубик Рубика. Этот трюк удивил всех судей, но больше всего его оценил известный пианист Денис Мацуев. Он попросил юного ижевчанина дать ему мастер-класс.

Никита Хайрулин уже не в первый раз участвует в конкурсах. За 2020 год он побил четыре мировых рекорда и стал многократным победителем международных соревнований.

Кстати, один и постов в социальных сетях с танцем Никиты оценила певица Бртини Спирс. А актер и певец Крис Браун опубликовал фрагмент номера Никиты у себя в социальных сетях.

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