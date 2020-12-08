Проект жителя Удмуртии попал в пятерку лучших на конкурсе «Доброволец России» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Проект жителя Удмуртии Ивана Шкляева «Пожарный - это призвание!» попал в пятерку лучших на конкурсе «Доброволец России». Цель его инициативы - создать на территории Дебесского муниципального района клуб добровольных пожарных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Удивительно, что у нас столько ответственной молодежи, которая небезучастна к проблемам чужих людей. 2020 год был для всех нас непростым, очень приятно, что такая молодежь есть в наших рядах. Вы большие молодцы, то, что вы делаете - это просто замечательно. Приятно, что каждый год число добровольцев только растет, - сказала заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Ольга Макаева, награждая участников.

Всего в финале конкурса оказались 3 проекта из Удмуртии. А 21 участник от Удмуртской Республики стал полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020».

Напомним, конкурс «Доброволец России» проводится уже 10 лет. Он направлен на поддержку лучших социальных инициатив и проектов. Победители конкурса получат гранты до 2 миллионов рублей. В 2020 году общий призовой фонд составил 90 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

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