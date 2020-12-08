В сквере в Ленинском районе Ижевска установят сцену и сделают беговые дорожки

В сквере будет обустроена специальная конструкция «Красная лента», которая станет символом памяти о подвиге Храма Успения Божьей Матери Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ленинском районе Ижевска в 2021 году благоустроят сквер «Заречный». Там построят сцену, детские и спортивные площадки, установят фонари и скамейки. Его сделают удобным для маломобильных групп населения. А также там появятся беговые дорожки, высадят яблони и декоративные кустарники, сообщает пресс-служба администрации города.

Кстати, в сквере будет обустроена специальная конструкция «Красная лента», которая станет символом памяти о подвиге Храма Успения Божьей Матери, который во время Великой Отечественной войны, помог собрать средства на выкуп двух штурмовых самолетов для фронта.

Это место, как требующее благоустройства выбрали сами жители города. Для этого из бюджета выделят около 20 миллионов рублей.

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