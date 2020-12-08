Несколько ударов ножом в голову: молодой ижевчанин обвиняется в убийстве матери Фото: pixabay.com

26-летний житель Ижевска обвиняется в убийстве своей матери. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства преступления. Об этом сообщает СУ СК Удмуртии.

В ночь с 6 на 7 декабря 2020 года в своей квартире в Устиновском районе подозреваемый несколько раз ударил 61-летнюю мать кухонным ножом в голову. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотиков. Женщина умерла на месте.

Установлено, что житель Ижевска был безработным. Сейчас он задержан, а сотрудники правоохранительных органов направили в суд ходатайство о заключении его под стражу.

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