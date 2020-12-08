Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом: регион готов к показателям 250 зараженных в сутки

Данные на 7 декабря 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

7 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире федерального канала рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба правительства республики.

- В июне в регионе проводили порядка 1,5 тысячи тестов на covid, сейчас уже порядка 6 тысяч. Самое главное - выявить заболевание на ранних стадиях, чтобы назначить эффективное лечение. Мы готовы к показателям 200-250 выявленных случаев в сутки, - сказал Александр Бречалов.

Также он сообщил, что даже если заболеваемость будет расти, то у республики есть коечный фонд для размещения больных. На данный момент развернуто 2 612 коек на базе 14 медицинских организаций. При этом свободными остаются 722 места.

- К 20 декабря дополнительно в регионе будут полностью подготовлены еще 390 коек, таким образом, коечный фонд составит 3002 койки и на сегодня это более чем достаточно, - комментирует ситуацию глава региона.

Александр Бречалов также отметил, что ситуацию удается держать под контролем и решать возникающие проблемы благодаря эффективной работе с обращениями от жителей и качественной обратной связи.

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