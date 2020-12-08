Студент из Гамбии помогает ижевским пенсионерам Фото: скриншот с видео

На одном из федеральных каналов вышел сюжет о студенте ИжГТУ, который приехал к нам в Удмуртию из Африки и теперь помогает пенсионерам справится с трудностями из-за пандемии. Эбрима родился в Африке и еще в детстве стал волонтером красного креста.

- Один раз - волонтер, ты всегда волонтер. Важно помогать людям, сегодня ты им поможешь, а что завтра будет - никто не знает, - говорит студент.

В Ижевске он ходит за продуктами и лекарствами в магазины, выносит мусор и выполняет другие просьбы пожилых людей. При этом он соблюдает все положенные нормы по профилактике распространения коронавируса: носит маску и перчатки, и пользуется антисептиком.

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