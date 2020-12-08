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Коронавирус Covid-19

Три тысячи пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства от коронавируса

Они выдаются тем, кто борется с болезнью на дому
Анна Митрофанова
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За два дня три тысячи пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства от коронавируса

За два дня три тысячи пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства от коронавируса

Фото: pixabay.com

За месяц в Удмуртии более 3 тысяч человек, которые лечатся дома, получили бесплатные препараты от коронавируса. Лекарства были закуплены на 60 миллионов рублей, которые выделили из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сейчас Минздрав Удмуртии заключил 12 контрактов с поставщиками препаратов на дополнительные 32,37 тысячи упаковок лекарств от COVID-19. Эти медикаменты направят на обеспечение амбулаторных пациентов. До конца 2020 года планируется обеспечить как минимум 7 тысяч таких заболевших коронавирусом в Удмуртии.

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