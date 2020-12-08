Водопровода не было с 1983 года: в селе Удмуртии провели капитальный ремонт водопроводных сетей

В селе Удмуртии провели капитальный ремонт водопроводных сетей Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова

В 2020 году в муниципальном образовании «Байтеряковское» в Алнашском районе завершился капитальный ремонт водопровода. Также там обустроили артезианскую скважину. А рядом с населенным пунктом находится деревня Елкибаево, где установили новую водонапорную башню. Об этом на своей странице рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Водопровода здесь не было с 1983 года! Жители брали воду из родника, обустраивали собственные скважины. Отсутствие воды в доме было настоящей бедой, - пишет Александр Бречалов.

На капитальный ремонт потратили 4 миллиона рублей. Из них из республиканского и районного бюджетов выделили субсидии более чем в 3 миллиона рублей. Также свои средства вложили жители района.

- Новогодние праздники станут для местных жителей непривычными, не придется ходить за водой на ближайшую колонку, - отмечает глава Удмуртии.

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